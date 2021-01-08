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Трамп відмовився відвідувати інавгурацію Байдена, попри багаторічну традицію

Віце-президент Майк Пенс візьме участь у заході.

Трамп відмовився відвідувати інавгурацію Байдена, попри багаторічну традицію
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не буде присутнім на інавгурації обраного президента Джозефа Байдена. Це стане порушенням традиції, що діяла у Сполучених Штатах протягом десятків років.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Всім, хто питав: я не піду на інавгурацію 20 січня", - написав Трамп.

Як повідомляє The Hill з посиланням на обізнане джерело, віце-президент Майк Пенс візьме участь у заході.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули п’ятеро людей.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.

В.о . Федерального прокурора США Майкл Шервін і Генеральний прокурор округу Колумбія Карл Расін допускають початок слідства проти Трампа, його старшого сина та ексмера Нью-Йорка, адвоката Трампа Рудольфа Джуліані за підбурювання радикальних організацій, учасники яких штурмували будівлю Капітолію 6 січня.

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