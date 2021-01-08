В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
В очікуванні локдауну: як долали кризу відомі особистості цивілізації. Історія Ігнатія Лойоли
В очікуванні локдауну: як долали кризу відомі особистості цивілізації. Історія Ігнатія Лойоли
Удар по Капитолию – это конец Трампа
Удар по Капитолию – это конец Трампа
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Федерація тенісу України висловилася щодо допінг-скандалу Ястремської
Федерація тенісу України висловилася щодо допінг-скандалу Ястремської
Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
Власник "Манчестера Сіті" шейх Мансур купив кубок Англії
Власник "Манчестера Сіті" шейх Мансур купив кубок Англії
ГоловнаСвіт

У Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через ковід

Кількість хворих на COVID-19 в лікарнях на 35% більше в порівнянні з першим піком пандемії навесні.

У Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через ковід
Фото: EPA/UPG

Мер Лондона Садік Хан оголосив про "надзвичайну ситуацію" у місті через зростання числа випадків коронавірусу та загрозу переповнення лікарень хворими на ковід.

Про це повідомляє Sky News.

Мерія заявила, що ріст числа інфікувань "здійснює величезний тиск на і без того розхитану систему охорони здоров'я". При цьому кількість людей, що користуються апаратами штучної вентиляції легенів, зросла на 42% - з 640 до 908 - за тиждень до 6 січня.

На сьогодні в лікарнях Лондона з COVID-19 перебувають 7034 людини, що на 35% більше в порівнянні з першим піком пандемії навесні.

"Якщо ми не почнемо негайних дій зараз, наша система охорони здоров’я може бути перевантажена і загине більше людей. Лондонці продовжують нести величезні втрати, і сьогодні я благаю їх залишатися вдома, якщо тільки це не є абсолютно необхідним для вас", - сказав Садік Хан.

Нагадаємо, сьогодні британська влада видала дозвіл на використання в країні вакцини від COVID-19, розробленої компанією Moderna.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також