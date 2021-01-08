Британія дозволила застосування вакцини Moderna

Уряд Великобританії вже замовив 7 млн доз цієї вакцини.

Британська влада видала дозвіл на використання в країні вакцини від COVID-19, розробленої компанією Moderna.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це чудові новини: в нашому арсеналі з'явилося нове знаряддя для боротьби проти цього жахливого захворювання", - сказав міністр.

За даними ЗМІ, уряд Великобританії вже замовив 7 млн доз цієї вакцини, планується зробити замовлення ще на 10 млн доз. Однак ці дози, ймовірно, стануть доступними не раніше березня.

Це вже третя вакцина від коронавірусу, схвалена владою Великобританії. В кінці 2020 року в країні схвалили екстрене застосування вакцини від COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech, а також препарату компанії AstraZeneca.

Як і вакцина Pfizer/BioNTech, препарат від Moderna також вводиться двома дозами.

У листопаді компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хвороби.

Директор американської компанії Moderna Стефана Бансела стверджує, що препарат може захищати від хвороби протягом декількох років.

Вакцинацію цим препаратом у США розпочали наприкінці грудня, а 6 січня його схвалили до використання у ЄС.