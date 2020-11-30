Moderna заявила про 100% ефективності своєї вакцини проти важкого перебігу ковіду

Жоден із вакцинованих не мав важких станів при хворобі, при цьому після препарату занедужали 11 людей.

Американська компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хворобу.

Ефективність препарату проти інфікування складає 94,1%, йдеться у звіті на сайті Moderna. Компанія подає документи на реєстрацію вакцини.

Учасниками випробувань стали більше 30 000 людей. Після вакцинування ковідом захворіли 196 людей, зокрема 185 тих, хто отримав не препарат, а плацебо. Тобто після препарату інфікувалися тільки 11 осіб.

Важкою формою коронавірусу захворіли 30 осіб і всі вони отримували плацебо. Таким чином, вважають у компанії, ефективність вакцини від важкого стану становить 100%.

За час випробувань від COVID-19 померла одна людина. Вона отримувала плацебо.

Серед побічних ефектів, які називали учасники дослідження, є втома, почервоніння міся щеплення, біль у голові і м'язах.

Нагадаємо, що 16 листопада американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування. Перший проміжний аналіз включав 95 учасників із підтвердженими випадками COVID-19.

Вартість однієї дози вакцини з двох необхідних у компанії оцінили від 25 до 37 доларів (709-1050 гривень). Очікується, що до кінця року буде вироблено приблизно 20 млн доз.

ВООЗ розраховує, що масова вакцинація в світі почнеться з середини 2020 року.