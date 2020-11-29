Через трагедію на Львівщині перевірять обладнання у всіх лікарнях країни

До Жовківської районної лікарні, де померли двоє пацієнтів через відключення апаратів ШВЛ, Міністерство охорони здоров’я направить комісію для перевірки всіх обставин події.

Про це у соцмережі Facebook написав очільник МОЗу Максим Степанов.

“Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації є неприпустимими. Роботу комісії триматиму на особистому контролі”, – заявив він.

Нагадаємо, 27 листопада у жовківській лікарні в період від 17:50 до 19:10 не було електропостачання. У цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ.

Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

Правоохоронці встановили, що у лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Проте їх задіяно не було.

За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціював подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою – звільнення головного лікаря медичного закладу.