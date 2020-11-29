Ще 108 випадків ковіду зафіксували у ЗСУ

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.
З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Загалом станом на 29 листопада в ЗСУ ковідом хворіє 3077 осіб.
Всього за час пандемії одужало – 7059 осіб, летальних випадків – 26.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб.
Нагадаємо, протягом 27 листопада коронавірус було зафіксовано у 213 військових.