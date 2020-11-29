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Ще 108 випадків ковіду зафіксували у ЗСУ

З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб.

Ще 108 випадків ковіду зафіксували у ЗСУ
Фото: ua.112.ua

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 29 листопада в ЗСУ ковідом хворіє 3077 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 7059 осіб, летальних випадків – 26.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб.

Нагадаємо, протягом 27 листопада коронавірус було зафіксовано у 213 військових.

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