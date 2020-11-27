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Степанов оцінив можливість запровадження локдауну з наступного тижня

Наразі заповненість койко-місць в лікарнях складає трохи менше 50%.

Степанов оцінив можливість запровадження локдауну з наступного тижня
Фото: freeradio.com.ua

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Наступного тижня точно ніхто не буде його вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку ми за сім-десять днів зробимо відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи", - сказав Степанов.

Він зазначив, що ситуація з поширенням коронавірусу в країні досить напружена, як і протягом всіх восьми місяців епідемії, але разом з тим вона не є критичною.

За словами міністра, наразі заповненість койко-місць в лікарнях складає трохи менше 50%.

Раніше сьогодні Степанов розповів, що повний локдаун - найефективніший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби. Запровадження жорсткого карантину в Україні зможе перервати ланцюжок передачі коронавірусної хвороби і цим самим зведе рівень захворюваності до нуля.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 26 листопада виступив за негайний локдаун на 3-4 тижні.

Глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев в інтерв'ю LB.ua повідомив, що запровадження локдауну в Україні додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП.

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