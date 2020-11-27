Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Степанов заявив, що завдяки локдауну захворюваність на COVID-19 "практично можна звести до нуля"

Наразі МОЗ планує наступного тижня оцінити ефект від дії карантину “вихідного дня”.

Степанов заявив, що завдяки локдауну захворюваність на COVID-19 "практично можна звести до нуля"
Фото: facebook/Максим Степанов

Повний локдаун - найефективніший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби. Запровадження жорсткого карантину в Україні зможе перервати ланцюжок передачі коронавірусної хвороби і цим самим зведе рівень захворюваності до нуля.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Однак основними передумовами для запровадження локдауну в Україні будуть епідемічна ситуація і навантаження на медичну систему. Адже жорсткі карантинні обмеження вплинуть і на економіку країни.

"З точки зору епідеміології, запровадження жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля спілкування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності COVID-19, ну практично її можна звести до нуля", - заявив він.

Степанов додав, що сьогодні в Україні ситуація напружена, але повністю контрольована – медична система справляється з навантаженням. Із 55 886 ліжко-місць, виділених для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, наразі зайнято 27 887 або 49,9%.

Побоювання в МОЗ викликає період новорічних свят через великі скупчення людей.

МОЗ очікує, що наступного тижня можна буде оцінити ефект від дії карантину “вихідного дня”. За попередніми розрахунками міністерства, він повинен призупинити стрімке зростання захворюваності на COVID-19 за умови дотримання обмежень.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайний локдаун на 3-4 тижні з програмою компенсації.

Фахівці Київської школи економіки вважають, що без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться. За поточного заповнення ліжкомісцями в країні критичне навантаження на систему охорони здоров’я можливе вже у грудні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також