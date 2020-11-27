Степанов заявив, що завдяки локдауну захворюваність на COVID-19 "практично можна звести до нуля"

Повний локдаун - найефективніший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби. Запровадження жорсткого карантину в Україні зможе перервати ланцюжок передачі коронавірусної хвороби і цим самим зведе рівень захворюваності до нуля.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Однак основними передумовами для запровадження локдауну в Україні будуть епідемічна ситуація і навантаження на медичну систему. Адже жорсткі карантинні обмеження вплинуть і на економіку країни.

"З точки зору епідеміології, запровадження жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля спілкування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності COVID-19, ну практично її можна звести до нуля", - заявив він.

Степанов додав, що сьогодні в Україні ситуація напружена, але повністю контрольована – медична система справляється з навантаженням. Із 55 886 ліжко-місць, виділених для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, наразі зайнято 27 887 або 49,9%.

Побоювання в МОЗ викликає період новорічних свят через великі скупчення людей.

МОЗ очікує, що наступного тижня можна буде оцінити ефект від дії карантину “вихідного дня”. За попередніми розрахунками міністерства, він повинен призупинити стрімке зростання захворюваності на COVID-19 за умови дотримання обмежень.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайний локдаун на 3-4 тижні з програмою компенсації.

Фахівці Київської школи економіки вважають, що без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться. За поточного заповнення ліжкомісцями в країні критичне навантаження на систему охорони здоров’я можливе вже у грудні.