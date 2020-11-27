МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

В Україні на сьогодні показник активних хворих на COVID-19 становить 451,8 осіб на 100 тисяч населення.

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні. "Червоний список" складається з 38 країн. Серед них: США, Чехія, Франція, Швейцарія, Італія, Болгарія та інші

До списку держав "зеленої" зони увійшли, зокрема, такі країни як Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, Словаччина, Мальта, Кіпр, Молдова, Албанія, Греція, Німеччина, Естонія, Латвія, Данія, Білорусь, Мальдіви, ОАЕ, Норвегія.

В Україні на сьогодні показник активних хворих на COVID-19 становить 451,8 осіб на 100 тисяч населення.

Фото: пресслужба МОЗ

Нагадаємо, сьогодні в Україні число виявлених випадків ковіду за добу перевищило 16 тисяч. 8 843 пацієнти одужали від ковіду, 192 - померли.

Як повідомляли, інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що пік епідемії коронавірусу в Україні буде в грудні-січні.

У Кабміні тим часом не виключають повного локдауну. За введення локдауну висловилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку епідемії коронавірусу і ймовірного карантину на зимові свята.

У МОЗ заявиляли, що вимагатимуть від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.