Кличко виступив проти закриття метро при локдауні

"Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу".

Мер Києва Віталій Кличко проти зупинки громадського транспорту і закриття метро в разі запровадження жорсткого карантину у столиці.

Про це Кличко заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Я наполягатиму, що при введенні локдауну у жодному разі не можна зупиняти роботу метро і громадського транспорту. Все вводиться для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання тощо. Місто - це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу", - сказав він.

Мер Києва наголосив, що запроваджує карантин виключно уряд, але якщо його буде введено, то "потрібні чіткі правила дотримання цього карантину".

"Вони повинні бути визначені й доведені до кожного. Також потрібно стежити за чітким виконанням правил, тому що часто у нас правила вводяться, але не виконуються", - сказав він.

Кличко зазначив, що в багатьох інших країнах вводили локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

"Я багато разів підкреслював, що без крайньої потреби люди не повинні виходити в громадські місця, користуватися громадським транспортом. І дуже важливо контролювати ті правила, які введе уряд. Ми звертаємося до людей, щоб вони проявляли свідомість. Локдаун не матиме ніякого ефекту, якщо ми не розірвемо ланцюжок передачі інфекції", - сказав він.

Як повідомляли, за минулу добу в Києві виявили найбільшу за період пандемії кількість хворих на коронавірус - 1520. Одужали 375 пацієнтів з ковідом, зафіксовано 26 летальних випадків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії - 121 людину.

В Україні за минулу добу теж зафіксовано два ковідні рекорди: 16 218 нових хворих, 2 069 осіб госпіталізовано.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні заявив, що завдяки локдауну захворюваність на COVID-19 "практично можна звести до нуля", але потрібно враховувати й негативні наслідки від карантину для економіки. За його словами, сьогодні в Україні ситуація напружена, але повністю контрольована – медична система справляється з навантаженням.

МОЗ очікує, що наступного тижня можна буде оцінити ефект від дії карантину “вихідного дня”. За попередніми розрахунками міністерства, він повинен призупинити стрімке зростання захворюваності на COVID-19 за умови дотримання обмежень.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайний локдаун на 3-4 тижні з програмою компенсації.

Фахівці Київської школи економіки вважають, що без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться. За поточного заповнення ліжкомісцями в країні критичне навантаження на систему охорони здоров’я можливе вже у грудні.