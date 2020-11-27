Ковідний рекорд у Києві - 1520 випадків за добу

За минулу добу в Києві виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1520 людей. Одужали 375 пацієнтів, зафіксовано 26 летальних випадків.

Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Захворіли 869 жінок віком від 18 до 83 років, 607 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв, 22 дівчинки від 7 до 17 років і 22 хлопчика від 25 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, і 56 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (250), Солом'янському (206) та Дніпровському (200 випадків) районах.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії - 121 людину.

Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2088 хворих на коронавірус, із них 31 дитина. У важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1233 людини. Під апаратами ШВЛ - 30 хворих.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 65 539. Побороли ковід 22 317 мешканців Києва, 1 253 киянина від ускладнень хвороби померли.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків ковіду. За весь час пандемії захворіло вже 693 407 осіб, одужало – 326 238. Зафіксовано 11 909 пов’язаних із коронавірусною недугою летальних випадків.