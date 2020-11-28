За минулу добу в Україні зафіксовано 16 294 нові випадки ковіду

Станом на 28 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 16 294 нові випадки коронавірусної хвороби.
Про це інформує Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник. За минулу добу госпіталізовано – 1 639 осіб, летальних випадків – 184, а одужало – 8 897 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіла 709 701 особа, одужало – 335 135 осіб, зафіксовано 12 093 смертей і проведено 4 463 249 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 67 278 випадків;
- Вінницька область – 17 051 випадок;
- Волинська область – 23 656 випадків;
- Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
- Донецька область – 22 210 випадків;
- Житомирська область – 29 098 випадків;
- Закарпатська область – 22 974 випадки;
- Запорізька область – 29 296 випадків;
- Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
- Київська область – 36 214 випадків;
- Кіровоградська область – 4 941 випадок;
- Луганська область – 6 185 випадків;
- Львівська область – 45 052 випадки;
- Миколаївська область – 17 710 випадків;
- Одеська область – 42 851 випадок;
- Полтавська область – 21 490 випадків;
- Рівненська область – 30 430 випадків;
- Сумська область – 27 603 випадки;
- Тернопільська область – 27 425 випадків;
- Харківська область – 54 517 випадків;
- Херсонська область – 9 845 випадків;
- Хмельницька область – 28 917 випадків;
- Черкаська область – 22 053 випадки;
- Чернівецька область – 33 291 випадок;
- Чернігівська область – 17 753 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 26 листопада в Україні виявили 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Упродовж доби госпіталізовано 2 069 осіб. 8 843 пацієнти одужали від ковіду, 192 - померли.