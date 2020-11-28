Зарплата лікарів після інтернатури повинна становити 22-23 тис. грн, – МОЗ

МОЗ розраховує на підтримку його ініціативи щодо суттєвого збільшення видатків на медичну галузь.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не підтримав проєкт бюджету на 2021 рік під час останнього засідання уряду, оскільки документ не передбачає ініційоване міністерством збільшення фінансування медицини.

Про це йшлося під час брифінгу сьогодні, 28 листопада, інформує пресслужба МОЗу.

“Поданий МОЗ бюджетний запит враховує реальну вартість медичних послуг та суттєве підвищення зарплат медиків”, – сказав він.

Міністр розраховує, що народні депутати підтримають ініціативу МОЗ щодо суттєвого збільшення видатків на медичну галузь у держбюджеті-2021.

Зокрема, за розрахунками міністерства, заробітна плата лікарів після інтернатури повинна становити 22-23 тис. грн, середнього медичного персоналу – 17-18 тис. грн, молодшого медперсоналу – не менше 12 тис. грн.

Наразі в медичній галузі працює більше 500 тисяч співробітників.

Нагадаємо, з лікарень Києва від початку 2020 року звільнилися понад 7 тисяч працівників.

У вересні ексглова НСЗУ Оксана Мовчан в інтерв'ю LB.ua розповіла, що від початку старту другого етапу медичної реформи, 1 квітня, звільнилися 3815 лікарів спеціалізованої медицини та 4642 медичні сестри, які працювали у закладах надання вторинної допомоги.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов неодноразово заявляв, що через недосконалість медреформи 50 тисяч українських лікарів втратять роботу.