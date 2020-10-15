З лікарень Києва від початку року звільнилися понад 7 тисяч працівників, - Кличко

Майже половина з них - технічні працівники.

За останні дев’ять місяців із медзакладів Києва звільнилися понад сім тисяч працівників. Майже половина з них - технічні працівники.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"На жаль, є й відтік медичних кадрів... Причини звільнення медиків - різні. Однією з вагомих причин є і пандемія. В ситуації стрімкого поширення вірусу багато тих медпрацівників, які належать до груп ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і залишили роботу", - цитує Кличка Радіо Свобода.

Мер наголосив, що Київ виплачує медикам надбавку до заробітної плати з міського бюджету. На 9 місяців цього року столиця виділила на ці видатки майже один мільярд гривень.

Нині у столичних медзакладах майже 7,5 тисячі вакансій. За словами мера, причиною цього є й те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням (лікарі і середній медичний персонал), після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень. Вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували в 2017 році.

"Наприклад, цього року зі столичних коледжів випустилися 557 випускників-бюджетників. І тільки 207 із них пішли працювати в комунальні лікарні медсестрами. Така ж ситуація і з молодими лікарями", - сказав Кличко.

Мер Києва висловив переконання, що така ситуація не влаштовує й інші регіони, і закликав уряд виправити її: внести зміни до нормативно-правових актів і врегулювати питання працевлаштування випускників медичних навчальних закладів, які навчалися за державні й місцеві кошти.

У вересні ексглова НСЗУ Оксана Мовчан в інтерв'ю LB.ua розповіла, що від початку старту другого етапу медичної реформи, 1 квітня, звільнилися 3815 лікарів спеціалізованої медицини та 4642 медичні сестри, які працювали у закладах надання вторинної допомоги.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов неодноразово заявляв, що через недосконалість медреформи 50 тисяч українських лікарів втратять роботу.

За даними міністра, від початку пандемії в Україні від коронавірусної недуги COVID-19 померли 132 медичні працівники.