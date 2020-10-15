За добу в Україні зафіксували 5062 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 14 жовтня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 062 особам. 73 людини померли, 951 пацієнт одужав.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільше випадків інфікування - на Харківщині (651 новий випадок, три летальних) та Києві (445 нових випадків, 17 летальних). У Київській області зафіксовано 227 нових випадків і п'ять летальних.

Всього станом на ранок 15 жовтня в Україні 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 302 летальних. Одужали 119 650 пацієнтів.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 7 941 випадок;

Волинська область - 10 320 випадків;

Дніпропетровська область - 9 834 випадки;

Донецька область - 6 491 випадок;

Житомирська область - 9 130 випадків;

Закарпатська область - 11 305 випадків;

Запорізька область - 6 012 випадків;

Івано-Франківська область - 15 955 випадків;

Кіровоградська область - 1 440 випадків;

м. Київ - 28 957 випадків;

Київська область - 11 978 випадків;

Львівська область - 23 806 випадків;

Луганська область - 2 125 випадків;

Миколаївська область - 5 207 випадків;

Одеська область - 17 511 випадків;

Полтавська область - 5 226 випадків;

Рівненська область - 15 186 випадків;

Сумська область - 7 983 випадки;

Тернопільська область - 16 700 випадків;

Харківська область - 26 913 випадків;

Херсонська область - 2 195 випадків;

Хмельницька область - 9 684 випадки;

Чернівецька область - 17 004 випадки;

Черкаська область - 6 157 випадків;

Чернігівська область - 6 179 випадків.

14 жовтня в Україні було зафіксовано 5 590 нових випадків захворювання, а 13 жовтня - 5 133.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні подовжено до кінця 2020 року. Також міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, але до кінця року кількість має збільшитися до 75 тисяч на добу.

8 жовтня голова МОЗ повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки. Він також додав, що міністерство почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

12 жовтня також почало діяти нове зонування за рівнями епідеміологічної безпеки.