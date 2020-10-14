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Франція вводить комендантську годину через коронавірус

Порушникам правил комендантської години буде загрожувати штраф 135 євро (1500 євро - в разі рецидиву).

Франція вводить комендантську годину через коронавірус
Фото: EPA/UPG

В Парижі та найбільших містах Франції з 17 жовтня вводять комендантську годину з 21 вечора до 6 ранку.

Про це повідомляє rfi з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона.

Макрон оголосив, що в Парижі і найбільших містах Франції вводиться комендантська година, крім столиці, це обмеження стосується Марселя, Ліона, Тулузи, Лілля, Гренобля, Монпельє, Руан і Сент-Етьєна.

Такі заходи стосуються близько 20 мільйонів французів. О дев'ятій вечора в цих містах повинна припинятися будь-яка економічна діяльність та переміщення громадян (без вагомої підтвердженої причини). Спеціальний режим запроваджується строком на 4 тижні, однак Макрон повідомив, що уряд подасть до парламенту законопроєкт, що дозволяє продовжити дію нових обмежень до 1 грудня.

Порушникам правил комендантської години буде загрожувати штраф 135 євро (1500 євро - в разі рецидиву).

"Ми не втратили контроль (над епідемією), але ми знаходимося в ситуації, яка викликає занепокоєння", - сказав президент Франції.

Макрон нагадав, що в останні дні в країні виявляють близько 20 000 випадків зараження коронавірусом.

Незадовго до виступу президента Маркона стало відомо про рішення уряду Франції ввести в країні режим санітарної надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у жовтні у Франції через коронавірус закрили ресторани і бари у великих містах.Такі заходи оголосили на тлі рекордних 18 129 нових випадків коронавірусу за добу. 

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