У центрі Києва спецпризначенці КОРДу затримали двох грузинів, які грабували клієнтів обмінників (оновлено)
У центрі Києва спецпризначенці КОРДу затримали двох грузинів, які грабували клієнтів обмінників (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з представниками британської розвідки
Зеленський розповів деталі розмови з представниками британської розвідки
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Зеленський оголосив перше питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський оголосив перше питання всенародного опитування (оновлено)
(В)опрос дня
(В)опрос дня
Конституция против революции: как Лукашенко и Путин пытаются умиротворить Беларусь
Конституция против революции: как Лукашенко и Путин пытаются умиротворить Беларусь
​Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, - Bihus.info
​Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, - Bihus.info
ГоловнаСвіт

Туреччина просила ЄСПЛ не використовувати назву країни у рішенні щодо війни у Нагорному Карабасі

В ЄСПЛ зазначили, що певні держави безпосередньо чи опосередковано брали участь у конфлікті.

Туреччина просила ЄСПЛ не використовувати назву країни у рішенні щодо війни у Нагорному Карабасі
Будівля Європейського суду, Люксембург
Фото: The Independent

Європейський суд з прав людини відхилив звернення Туреччини про те, щоби не використовувати назву країни у рішенні суду, яке зобов’язує усі сторони припинити бойові дії, що загрожують життю мешканців Нагорного Карабаху.

Про це повідомила пресслужба ЄСПЛ.

"Суд вирішив застосувати правило 39 Регламенту Суду вдруге щодо конфлікту в Нагорному Карабасі. Він закликав усі держави, прямо чи опосередковано залучені до конфлікту, включаючи Туреччину, утриматися від дій, які могли б сприяти порушенню конвенційних прав цивільних осіб та поважати їхні зобов'язання за Конвенцією", - йдеться в повідомленні.

Звернення Туреччини надійшло до ЄСПЛ 7 жовтня. Підставою для цього звернення стало ухвалене 6 жовтня термінове рішення ЄСПЛ про "тимчасові заходи", у якому Суд дійшов висновку, що Туреччина має утриматися від участі у військових діях у Карабаху. У документі суд закликав усі держави-члени Ради Європи утриматися від військового втручання у конфлікт Вірменії та Азербайджану, але виділив лише одну з них – Туреччину.

"Рішення від 6 жовтня 2020 року було прийнято на підставі наявних тоді доказів і зазначало, що певні держави безпосередньо чи опосередковано брали участь у конфлікті. Це було адресовано не лише Туреччині, а всім зацікавленим державам. Вивчивши заперечення, висловлені урядом Туреччини, і знову враховуючи серйозний та ескалаційний характер конфлікту, Суд не знаходить підстав для внесення змін до нього", - додали в ЄСПЛ.

Нагадаємо, у вересні ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан та Вірменію зупинити воєнні дії в Нагорному Карабасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також