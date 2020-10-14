Туреччина просила ЄСПЛ не використовувати назву країни у рішенні щодо війни у Нагорному Карабасі

В ЄСПЛ зазначили, що певні держави безпосередньо чи опосередковано брали участь у конфлікті.

Європейський суд з прав людини відхилив звернення Туреччини про те, щоби не використовувати назву країни у рішенні суду, яке зобов’язує усі сторони припинити бойові дії, що загрожують життю мешканців Нагорного Карабаху.

Про це повідомила пресслужба ЄСПЛ.

"Суд вирішив застосувати правило 39 Регламенту Суду вдруге щодо конфлікту в Нагорному Карабасі. Він закликав усі держави, прямо чи опосередковано залучені до конфлікту, включаючи Туреччину, утриматися від дій, які могли б сприяти порушенню конвенційних прав цивільних осіб та поважати їхні зобов'язання за Конвенцією", - йдеться в повідомленні.

Звернення Туреччини надійшло до ЄСПЛ 7 жовтня. Підставою для цього звернення стало ухвалене 6 жовтня термінове рішення ЄСПЛ про "тимчасові заходи", у якому Суд дійшов висновку, що Туреччина має утриматися від участі у військових діях у Карабаху. У документі суд закликав усі держави-члени Ради Європи утриматися від військового втручання у конфлікт Вірменії та Азербайджану, але виділив лише одну з них – Туреччину.

"Рішення від 6 жовтня 2020 року було прийнято на підставі наявних тоді доказів і зазначало, що певні держави безпосередньо чи опосередковано брали участь у конфлікті. Це було адресовано не лише Туреччині, а всім зацікавленим державам. Вивчивши заперечення, висловлені урядом Туреччини, і знову враховуючи серйозний та ескалаційний характер конфлікту, Суд не знаходить підстав для внесення змін до нього", - додали в ЄСПЛ.

Нагадаємо, у вересні ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан та Вірменію зупинити воєнні дії в Нагорному Карабасі.