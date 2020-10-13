Україна і Туреччина підпишуть нову військову угоду

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Анкари буде підписана нова військова угода між Україною та Туреччиною.

Відповідний проєкт угоди був затверджений на засіданні уряду 13 жовтня.

Від України підписати цю угоду уповноважений міністр оборони Андрій Таран.

"В рамках проведення у Турецькій Республіці в період з 15 по 17 жовтня візиту Президента України планується підписання проекту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки… Прийняття проекту акту створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва у зазначеній сфері за 21 напрямом", - сказав Андрій Таран.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку лютого відвідав Київ для зустрічі з владою і взяв участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.

На думку Зеленського, відносини між Україною і Туреччиною мають значний потенціал для розвитку і вже зараз вийшли на новий рівень.