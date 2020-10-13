В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
ГоловнаСвіт

Україна і Туреччина підпишуть нову військову угоду

Від України підписати цю угоду уповноважений міністр оборони Андрій Таран.

Україна і Туреччина підпишуть нову військову угоду
Фото: kmu.gov.ua

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Анкари буде підписана нова військова угода між Україною та Туреччиною.

Відповідний проєкт угоди був затверджений на засіданні уряду 13 жовтня.

Від України підписати цю угоду уповноважений міністр оборони Андрій Таран.

"В рамках проведення у Турецькій Республіці в період з 15 по 17 жовтня візиту Президента України планується підписання проекту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки… Прийняття проекту акту створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва у зазначеній сфері за 21 напрямом", - сказав Андрій Таран.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку лютого відвідав Київ для зустрічі з владою і взяв участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.

На думку Зеленського, відносини між Україною і Туреччиною мають значний потенціал для розвитку і вже зараз вийшли на новий рівень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також