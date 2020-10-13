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Україна запропонувала нову платформу безпеки для протидії РФ

На думку заступника голови МЗС, "Східне партнерство" має носити стратегічний характер.

Україна запропонувала нову платформу безпеки для протидії РФ
Фото: Макс Требухов

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на засіданні старших посадових осіб “Східного партнерства” (Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Азербайджан, Вірменія) 13 жовтня запропонував нову платформу безпеки для протидії Росії.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами Єніна, засідання проходило у онлайн-форматі.

“Привернув увагу учасників, що поточні конфлікти та гібридні загрози з боку Росії вимагають створення в рамках “Східного партнерства” нової платформи безпеки, заснованої на дотриманні суверенітету та територіальної цілісності держав-партнерів” - повідомив заступник голови МЗС.

На його думку, “Східне партнерство” має носити стратегічний характер та задавати амбітні цілі для проведення реформ у державах-партнерах. Це сприятиме руху Україна на зближення з ЄС.

Нагадаємо, 18 червня президент Володимир Зеленський та інші лідери країн "Східного партнерства" провели відеоконференцію з керівництвом Євросоюзу. Президент зазначив, що Східне партнерство корисне для України, якщо наближає її до членства в Євросоюзі.

Саміт ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" відбудеться в березні 2021 року.

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