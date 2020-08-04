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Саміт "Східного партнерства" відбудеться в березні 2021 року

Голови МЗС України та Молдови провели спільний брифінг.

Саміт "Східного партнерства" відбудеться в березні 2021 року
Фото: open.by

Саміт ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" (Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Азербайджан, Вірменія) відбудеться в березні 2021 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Олег Цуля на спільному брифінгу з Дмитром Кулебою в Києві, передають "Українські Новини".

"Важливою темою порядку денного для Кишинева та Києва є постійне просування процесу євроінтеграції. У цьому контексті ми говорили про стан діалогу наших країн з європейськими партнерами, про досвід реформ, а також про перспективи для координації дій саміту Східного партнерства, який відбудеться в березні 2021 року", - сказав він.

Міністр також повідомив, що під час візиту в Україну підписав з Кулебою план двосторонніх міжміністерських консультацій до 2023 року і запропонував провести в Кишиневі засідання міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва.

Цуля запросив Кулебу відвідати Молдову в зручний для нього час.

Нагадаємо, 18 червня президент Володимир Зеленський та інші лідери країн "Східного партнерства" провели відеоконференцію з керівництвом Євросоюзу. Президент зазначив, що Східне партнерство корисне для України, якщо наближає її до членства в Євросоюзі.

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