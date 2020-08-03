Колишній в.о. міністра оборони Іващенко подав декларацію кандидата в заступники Уруського

Він може стати першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Колишній заступник міністра оборони Валерій Іващенко подав декларацію кандидата на посаду першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Декларація Іващенка за 2019 рік з’явилась у реєстрі НАЗК 2 серпня.

Відповідно до докумменту, Іващенко володіє квартирою у Києві площею 78,9 кв.м на правах спільної власності з дружиною і двома дітьми. Також у нього є два автомобілі - Toyota Corolla 2008 року випуску та Chevrolet Aveo 2004 року випуску.

У декларації зазначається, що Іващенко та його дружина мають рахунки в Приватбанку, Укрексімбанку і Ощадбанку. Суми на рахунках не вказуються.

Іващенко обіймав посаду заступника міністра з 2007 по 2009 роки. Після відставки Юрія Єханурова до березня 2010 року виконував обов’язки голови Міноборони в уряді Юлії Тимошенко.

У серпні 2010 року Іващенка затримали співробітники Військової прокуратури. Проти нього порушили кримінальну справу за "незаконне ухвалення рішення про реалізацію майна Феодосійського судномеханічного заводу»". У 2012 році Печерський районний суд засудив його до п’яти років позбавлення волі. Іващенко свою провину не визнав та називав справу проти себе політичною. Вирок Іващенку також розкритикували Гельсінський комітет, Європейський Союз та США.

14 серпня 2012 року Апеляційний суд змінив Іващенку покарання на умовне та звільнив його з-під варти в залі суду. У січні 2013 року ексзаступник міністра оборони отримав політичний притулок у Данії і переїхав туди.

У квітні 2014 року Печерський райсуд звільнив Іващенка від кримінальної відповідальності та визнав його несудимим.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року Кабінет міністрів утворив новий орган - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.