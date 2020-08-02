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Кравчук виступив за введення США в переговори по Донбасу

На його думку, участь Сполучених Штатів можлива "в перспективі".

Кравчук виступив за введення США в переговори по Донбасу
Фото: Макс Левин

Новий голова делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук виступив за участь США в переговорах щодо вирішення конфлікту на сході України. Про це він заявив в суботу, 1 серпня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я скажу відверто: ... поки не будуть введені в формат зі встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати найбільший вплив", - заявив він, уточнивши, що участь США можлива "в перспективі".

Кравчук також висловився за ведення переговорів з представниками непідконтрольних Україні районів з умовою, що вони не пов'язані з політичним керівництвом. 

"Там є люди, які не зав'язані на суто політичні питання. Можливо, є вчені, ще хтось. Можна створити з одного, і з іншого боку, і почати говорити на цьому рівні. Щоб це не виглядало відразу як державний рівень", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, 30 липня Леонід Кравчук змінив на посту голови делегації в ТКГ Леоніда Кучму. Наступного дня Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу.

Серед компромісів, на які він готовий йти у переговорах, Кравчук назвав особливу систему управління та вільну економічну зону.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України (Мінська група, ТКГ) була сформована влітку 2014 року. До її складу входять представники ОБСЄ, Росії та України.

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