Спецслужби РФ розпалюють в Україні "війну всіх проти всіх", - голова зовнішньої розвідки

Російські спецслужби проводять в Україні спеціальні операції, спрямовані на створення додаткових конфліктів, роз'єднання і поляризацію українського суспільства. Про це заявив очільник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Валерій Кондратюк у статті для видання ZN.UA.

"Ставка робиться на системну дискредитацію української національної ідеї та Західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави". Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України і "київську владу", яка нібито зрадила передвиборчі обіцянки щодо довгоочікуваного миру в Донбасі", - зазначив Кондратюк.

Голова зовнішньої розвідки наголосив, що політична мета РФ – це дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні до такого рівня, щоб Кремль зміг порушити питання необхідності "гуманітарної допомоги".

"Фактично йдеться про спроби розпалювання на території нашої держави "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політично-диверсійної та/або силової операції зі зміни керівництва держави в середньостроковій перспективі", - написав Кондратюк.

За його словами, "фірмовими інструментами" спецслужб РФ найчастіше стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес припустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, прикриваючись навчаннями "Кавказ 2020". Він допустив, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.

На думку Годжеса, Херсон не є кінцевою метою Росії, генерал вважає, що країна-окупант хоче захопити Одесу.