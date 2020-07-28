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Українські селебретіз за 2019 рік задекларували близько 766 млн гривень доходів

Найбільше заробила телеведуча - її дохід склав 261,6 млн гривень. 

Українські селебретіз за 2019 рік задекларували близько 766 млн гривень доходів
Фото: prioritet.org

Українські зірки естради, музиканти, шоумени, телеведучі та спортсмени за 2019 рік задекларували 766 млн гривень. 

Про це повідомили в Державній податковій службі України.

"Переважна частина відомих людей, які займаються артистичною та мистецькою діяльністю, зареєстровані в межах такої діяльності приватними підприємцями, проте законодавством передбачено випадки, коли і вони подають декларації про майновий стан і доходи", - йдеться в повідомленні.

Публічні особи задекларували до сплати податку на доходи фізосіб 56 млн гривень, з них майже 7 млн гривень військового збору.

Зазначається, що топрекордсменами за декларуванням доходів стали телевізійна ведуча (261,6 млн грн), футболіст (24,5 млн грн), співак (15,3 млн грн).

Нагадаємо, що в лютому 2020-го лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук задекларував гонорар у розмірі 12,9 млн гривень від швейцарської компанії за 24 концерти у 2016-2017.

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