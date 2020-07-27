​АМКУ оштрафував дві компанії "Укрбуду" за змову при будівництві об'єктів на ЧАЕС

Антимонопольний комітет України оштрафував дві компанії, що належать до корпорації "Укрбуд", за змову на конкурсі з відбору підрядника для будівництва об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

За даними АМКУ, ТОВ "БК Укрбудмонтаж" і ПрАТ "Укренергомонтаж" (обидва - Київ) в період 2017-2018 років брали участь у чотирьох закупівельних процедурах на загальну суму понад 1 млрд грн, вигравши у трьох найбільших замовленнях, і були відібрані підрядниками для будівництва об'єктів на ЧАЕС і Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Однак пізніше Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ з'ясувало факти змови між компаніями, зокрема, обидві розташовані за однією адресою і використовували одну IP-адресу, мають спільних співробітників, активно зв'язувалися між собою під час торгів і діяли синхронно, надавали один одному фінансову допомогу. Крім того, компанії пов'язані господарськими відносинами.

"Отже, замість чесної конкуренції на торгах, мала місце змова між двома компаніями, які позиціонували себе як самостійні й незалежні гравці. Такі дії є порушенням Закону "Про захист економічної конкуренції", - констатували в АМКУ.

У зв’язку з цим на "БК "Укрбудмонтаж" накладено штраф у розмірі 55 млн грн, на ПрАТ "Укренергомонтаж" - 62 млн грн. Упродовж трьох років ці компанії не зможуть брати участь в публічних закупівлях.

У пресслужбі нагадали, що торік АМКУ вже викривав аналогічні порушення компаніями з корпорації "Укрбуд" - ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс" були оштрафовані на загальну суму 260 млн грн за змови на тендерах з будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, реконструкції гімназії № 59 імені Бойченка та будівництва Шулявського мосту.

Компанія “Укренергомонтаж” утворена у 1988 році на базі двох провідних радянських підприємств. Будівельні роботи в зоні відчуження є головною діяльністю “Укренергомонтаж”. Власником 99% акцій компанії є Артем Лесков. Про Лескова відомо небагато. Наприклад, що той неодноразово був керівником і співвласником компанії “Арагон-2008”, кінцевим бенефіціаром якої є кіпріот Авраам Марангос. Останній фігурує у реєстрі Panama Papers як акціонер компанії Macon Interinvest Ltd, зареєстрованої в Москві. За даними аналітичної системи Youcontrol, з 2011 року директором “Укренергомонтаж” є Михайло Бородавко. До цього він був директором “Укрбудмонтажу”. А його попередником був Максим Микитась - президент “Укрбуду” протягом 2010-2016 років. Зараз корпорацію “Укрбуд” очолює Олександр Лятамбор, помічник Микитася.

Співвласником БК “Укрбудмонтаж” є батько мера Чернігова Владислав Атрошенко, а до 2018 року - дружина народного депутата Максима Микитася.