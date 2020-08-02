У МЗС розповіли, коли Іран виплатить компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі під Тегераном

Суму виплат поки не називають.

Іран готовий виконувати міжнародні зобов'язання щодо катастрофи літака МАУ і виплачувати компенсації родинам загиблих. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, виплата компенсацій можлива лише після завершення розслідування та притягнення винних до відповідальності.

"М'яч зараз знаходиться на іранській стороні. Всіх цікавить обсяг компенсацій. Хочу ще раз підкреслити, що компенсації будуть розраховуватися виключно після того, як Україна отримає повну інформацію про обставини інциденту, притягнення винних до відповідальності та вибачення іранської сторони", - заявив Єнін.

Нагадаємо, 30 липня у Києві відбулися переговори з представниками Ірану щодо компенсації сім'ям жертв катастрофи літака МАУ, який збили біля Тегерану.

Члени Координаційної групи вкотре закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака, провести незалежне розслідування трагедії та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

МЗС України пообіцяло докласти всіх зусиль, щоб виплати були максимальними.

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Через три дні після катастрофи Іран визнав, що збив літак помилково, прийнявши його за крилату ракету. Відповідальність за аварію авіалайнера взяв на себе іранський військовий підрозділ Корпусу вартових Ісламської революції.

За словами заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, у Франції завершили опрацювання двох бортових самописців, які 20 липня прибули до французького Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) разом з іранськими слідчими.

"Усі дані з двох самописців зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців", - зазначив Єнін. Він також додав, що розшифровка бортових самописців збитого повітраного судна МАУ підтвердила факт незаконного втручання у літак.