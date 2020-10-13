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Найвищу гору Африки Кіліманджаро охопила пожежа

Гасіння ускладнюється умовами: ліси палають на висоті близько 6 тисяч метрів над рівнем моря.

Найвищу гору Африки Кіліманджаро охопила пожежа
Гасіння пожежі на Кіліманджаро
Фото: Reuters

Пожежники Танзанії третю добу намагається приборкати пожежу, яка вирує на склонах найвищої гори Африки, Кіліманджаро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Вогонь спалахнув у неділю в районі Вона, який є центром відпочинку для альпіністів, Пожежа швидко поширилася через сильний вітер. Гасіння ускладнюється умовами: ліси палають на висоті близько 6 тисяч метрів над рівнем моря.

Офіційний представник Служби національних парків Танзанії Паскаль Шелутете повідомив агентству Reurers, що пожежники та добровольці локалізували полум'я, заявивши, що воно “майже стримано”.

Сотні пожежних, місцевих жителів і студентів в цьому районі долучились до гасіння пожежі. Наразі пориви вітру вже стихли, що дозволяє ефективно боротися з вогнем.

"Погода спокійна, і немає сильного вітру, який міг би поширити вогонь на інші райони", - сказав Алекс Кісінго, заступник директора розташованого неподалік Коледжу управління дикою природою Африки.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 13 жовтня Кабінет міністрів виділив 185 млн грн з резервного фонду державного бюджету для компенсацій постраждалим внаслідок лісових пожеж у Луганській області.

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