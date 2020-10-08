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Рятувальники на 9-й день погасили пожежі в Луганській області

Унаслідок пожеж загинули 11 людей, постраждали 19, зокрема три співробітники ДСНС.

Фото: ДСНС

Станом на 9:00 8 жовтня всі пожежі в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня на території Луганської області, ліквідовані.

Про це інформує пресцентр ДСНС.

Останній осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано близько 8:50 ранку 8 жовтня.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

За даними ДСНС, найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.

Основні зусилля ДСНС були направлені на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка.

"Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. гектарів.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб. Загинули 11 осіб, з яких три людини померли внаслідок отруєння продуктами горіння, одна людина - від отриманих опіків, три людини - внаслідок серцевих нападів. Ще у чотирьох осіб причину загибелі встановлюють. Постраждали 19 осіб (зокрема три співробітники ДСНС).

Інформацію про знищення та пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюють місцеві органи влади.

Зазначається, що підрозділи ДСНС, включаючи задіяні підрозділи з інших областей, протягом 8-9 жовтня залишаються для чергування на території Луганщини.

Нагадаємо, слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної Україні території, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

У МВС заявили, що терористи "ЛНР" підпалюють суху траву біля лінії розмежування і опублікували відео на підтвердження.

5 жовтня Станично-Луганська РДА заявила про черговий підпал, унаслідок якого верховий вогонь наближався до електропідстанцій, на охопленій вогнем території детонували боєприпаси.

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