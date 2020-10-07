Фото: mil.gov.ua

Сьогодні, 7 жовтня, до Одеського морського порту прибув есмінець Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії Dragon.

Есмінець перебуватиме в Одеському порту до 12 жовтня, інформує пресслужба Міністерства оборони.

"До плану візиту увійде проведення протокольної зустрічі між делегаціями Військово-Морських Сил двох країн, спільні корабельні тренування на бору британського есмінця, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX", - йдеться у повідомленні.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon (D35) увійшов до складу флоту на початку 2012 року. На кожній стороні його корпусу присутнє зображення валлійського дракона Y Ddraig Goch - національного символу Уельсу. Це єдиний корабель королівського флоту, який був прикрашений у такий спосіб.