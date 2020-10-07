Ставлення українців до Росії від лютого 2019-го погіршилося, - опитування

Удруге за час спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії.

Від лютого 2019 року ставлення українців до Росії відчутно погіршилося.

Як свідчать результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", у вересні 2020-го добре або дуже добре до Росії ставилося 42% українців проти 57% у лютому 2019-го. Водночас погано або дуже погано до Росії ставляться теж 42% опитаних українців, 16% не визначилися.

У Росії добре або дуже добре, згідно з опитуванням, ставилося до України 48% населення, погано або дуже погано - 43%, 9% не визначилися.

Як свідчать результати дослідження, ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону. На заході позитивно ставляться до Росії 30%, у центрі – 38%, на півдні – 52%, на сході – 56%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована в Західному регіоні (56%), найменше таких – у Східному регіоні (27%)

Порівняно з вереснем 2019 і лютим 2020 рівень підтримки незалежності України (відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії) залишається таким самим – 90%, цей показник практично не змінюється з 2014 року. Кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, становить 39%, а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 51%.

У Росії порівняно з січнем 2020 року трохи збільшилася кількість тих, хто бажає закритих кордонів з Україною (було 26%, стало 30%), та зменшилася кількість тих, хто не хоче мати візи і кордони (було 56%, стало 51%). Кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу, практично не змінилася - 16%.

Як зазначають у КМІС, за весь період спостережень (крім вересня 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України. У вересні 2019 ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії.

"Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. І зараз – в серпні-вересні 2020 - ставлення українців до Росії знов погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і вдруге за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (але різниця мінімальна)", - йдеться у пресрелізі.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 12 до 16 вересня 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 осіб у віці 18 років і старше, в період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв’ю.