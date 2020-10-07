Ставлення українців до Росії від лютого 2019-го погіршилося, - опитування

Від лютого 2019 року ставлення українців до Росії відчутно погіршилося.
Як свідчать результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", у вересні 2020-го добре або дуже добре до Росії ставилося 42% українців проти 57% у лютому 2019-го. Водночас погано або дуже погано до Росії ставляться теж 42% опитаних українців, 16% не визначилися.
У Росії добре або дуже добре, згідно з опитуванням, ставилося до України 48% населення, погано або дуже погано - 43%, 9% не визначилися.
Як свідчать результати дослідження, ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону. На заході позитивно ставляться до Росії 30%, у центрі – 38%, на півдні – 52%, на сході – 56%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована в Західному регіоні (56%), найменше таких – у Східному регіоні (27%)
Порівняно з вереснем 2019 і лютим 2020 рівень підтримки незалежності України (відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії) залишається таким самим – 90%, цей показник практично не змінюється з 2014 року. Кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, становить 39%, а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 51%.
У Росії порівняно з січнем 2020 року трохи збільшилася кількість тих, хто бажає закритих кордонів з Україною (було 26%, стало 30%), та зменшилася кількість тих, хто не хоче мати візи і кордони (було 56%, стало 51%). Кількість тих, хто бажає об’єднання в одну державу, практично не змінилася - 16%.
Як зазначають у КМІС, за весь період спостережень (крім вересня 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України. У вересні 2019 ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії.
"Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. І зараз – в серпні-вересні 2020 - ставлення українців до Росії знов погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і вдруге за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (але різниця мінімальна)", - йдеться у пресрелізі.
КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 12 до 16 вересня 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.
"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 осіб у віці 18 років і старше, в період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв’ю.