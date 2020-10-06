Відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених місцях, де матиме безперебійний доступ до зарядних станцій.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почали видавати власникам електрокарів номерні знаки, напис на яких нанесено зеленим кольором.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

"Відкриваємо нову еру розвитку електромобільного транспорту в Україні. Електромобілісти, з Днем народження ваші нові «зелені» номерні знаки! Сервісні центри МВС розпочали їхню видачу. Нарешті електроавтівки будуть не тільки екологічно безпечними, але й впізнаними на дорогах", - йдеться в повідомленні.

Відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених місцях, де матиме безперебійний доступ до зарядних станцій, а також зможе користуватися перевагами дорожніх знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

У МВС зазначили, що "зелені" номери будуть розпізнаватися камерами, що працюють у чорно-білому режимі.

Фото: Пресцентр МВС

Нагадаємо, у першому півріччі 2020 року в Україні зріс попит на електрокари - на облік було поставлено 3516 одиниць автотранспортної техніки, що працює винятково на електротязі.