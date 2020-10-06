Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почали видавати власникам електрокарів номерні знаки, напис на яких нанесено зеленим кольором.
Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
"Відкриваємо нову еру розвитку електромобільного транспорту в Україні. Електромобілісти, з Днем народження ваші нові «зелені» номерні знаки! Сервісні центри МВС розпочали їхню видачу. Нарешті електроавтівки будуть не тільки екологічно безпечними, але й впізнаними на дорогах", - йдеться в повідомленні.
Відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених місцях, де матиме безперебійний доступ до зарядних станцій, а також зможе користуватися перевагами дорожніх знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".
У МВС зазначили, що "зелені" номери будуть розпізнаватися камерами, що працюють у чорно-білому режимі.
Нагадаємо, у першому півріччі 2020 року в Україні зріс попит на електрокари - на облік було поставлено 3516 одиниць автотранспортної техніки, що працює винятково на електротязі.