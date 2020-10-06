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Літак, який напередодні впав на Київщині, був вироблений кустарно

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Літак, який ввечері 5 жовтня впав і згорів на полі поблизу села Перемога Баришівського району, був виготовлений кустарно.

Про це інформує пресслужба поліції Київської області.

"Вчора, 5 жовтня о 18:40 годин на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на полі поблизу села Перемога Баришівського району горить літак. Попередньо встановлено, що пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння", - сказано в повідомленні.

Унаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів, 55 і 46 років. Їхні тіла направлено на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування призначено низку експертиз для встановлення всіх причин та обставин події, що призвели до трагедії.

Напередодні ввечері ДСНС повідомила, що в Київській області впав мотодельтаплан, загинули двоє людей.

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