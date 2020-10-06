Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу

Відомий вчений помер на 68-му році життя.

Увечері 5 жовтня стало відомо про смерть академіка Національної Академії педагогічних наук України Ярослава Олійника.

Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень повідомив, що Ярослав Олійник помер від коронавірусу.

"Щойно стало відомо про смерть академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті - коронавірус", - написав Кремень у фейсбуці.

За декілька днів до смерті Ярослав Олійник потрапив без свідомості до Олександрівської лікарні. Помер там 5 жовтня.

Ярослав Богданович Олійник – доктор економічних наук, професор, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса. Г. Шевченка, економіст-географ. Академік Національної Академії педагогічних наук України, академік Академії наук вищої освіти України.

Народився 14 грудня 1952 року в селі Купчинці Козівського району Тернопільської області.

Голова експертної ради Вищої атестаційної комісії України з географічних наук, голова асоціації деканів географічних і природничих факультетів вищих навчальних закладів України, Президент Українського географічного товариства, член навчально-методичної ради СНД з класичної університетської освіти.

Заслужений діяч науки і техніки України 2002 року. Почесний професор Полтавського університету споживчої кооперації. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня у 2009 році.

Фахівець у галузі теорії суспільної географії, регіональної політики і природокористування. Науковий керівник школи "Регіональні суспільно-географічні процеси". Автор понад 500 наукових праць.