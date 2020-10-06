У МОЗ обіцяють посилити карантин, якщо заповнюваність ковідних ліжок перевищить 60%

На сьогодні заповнені більше ніж 45% ковідних койок по всій країні.

Якщо заповнюваність ковідних ліжок в лікарнях перевищить 60%, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) пропонуватиме посилити карантинні обмеження по всій країні.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова МОЗ Максим Степанов.

"Якщо заповнюваність ліжок буде збільшуватися такими темпами, і ми вийдемо більше ніж на 60%, то ми будемо пропонувати не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, коли в залежності від епідситуації в регіонах встановлюються різні рівні обмежень, а запропонуємо вводити більш жорсткі обмеженням на території усієї країни", - сказав Степанов.

Він повідомив, що наразі в країні доступні 37 тис. ковідних ліжок. При цьому в лікарнях перебувають 16 745 пацієнтів з COVID-19 або з підозрою на нього. Це більше ніж 45% від кількості доступних місць.

Разом з тим міністр виключив можливість жорсткого локдауну в країні.

"Коли ми говоримо про більш жорстких обмеження, ми не говоримо про повну зупинку країни. Я не вважаю, що потрібно робити повний локдаун, але певні обмеження потрібно вводити, щоб розірвати ланцюг передачі захворювання", - сказав Степанов, додавши, що мова йтиме про обмеження масових заходів.

Нагадаємо, що до епідемічного сезону 2020−2021 років в Україну поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.

Південна Корея може надати Україні певну кількість вакцини від коронавірусу COVID-19 у вигляді гуманітарної допомоги після початку її виробництва на території країни.