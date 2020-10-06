Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Чоловіка, який зарізав 35-річну жінку у продуктовому магазині Києва, затримали
Чоловіка, який зарізав 35-річну жінку у продуктовому магазині Києва, затримали
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У МОЗ обіцяють посилити карантин, якщо заповнюваність ковідних ліжок перевищить 60%

На сьогодні заповнені більше ніж 45% ковідних койок по всій країні.

У МОЗ обіцяють посилити карантин, якщо заповнюваність ковідних ліжок перевищить 60%
Фото: Макс Требухов

Якщо заповнюваність ковідних ліжок в лікарнях перевищить 60%, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) пропонуватиме посилити карантинні обмеження по всій країні.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова МОЗ Максим Степанов.

"Якщо заповнюваність ліжок буде збільшуватися такими темпами, і ми вийдемо більше ніж на 60%, то ми будемо пропонувати не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, коли в залежності від епідситуації в регіонах встановлюються різні рівні обмежень, а запропонуємо вводити більш жорсткі обмеженням на території усієї країни", - сказав Степанов.

Він повідомив, що наразі в країні доступні 37 тис. ковідних ліжок. При цьому в лікарнях перебувають 16 745 пацієнтів з COVID-19 або з підозрою на нього. Це більше ніж 45% від кількості доступних місць.

Разом з тим міністр виключив можливість жорсткого локдауну в країні.

"Коли ми говоримо про більш жорстких обмеження, ми не говоримо про повну зупинку країни. Я не вважаю, що потрібно робити повний локдаун, але певні обмеження потрібно вводити, щоб розірвати ланцюг передачі захворювання", - сказав Степанов, додавши, що мова йтиме про обмеження масових заходів.

Нагадаємо, що до епідемічного сезону 2020−2021 років в Україну поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.

Південна Корея може надати Україні певну кількість вакцини від коронавірусу COVID-19 у вигляді гуманітарної допомоги після початку її виробництва на території країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також