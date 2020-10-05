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У ВООЗ висловили припущення щодо справжніх масштабів COVID-19

Оприлюднені оцінки ВООЗ значно перевищують кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі. 

У ВООЗ висловили припущення щодо справжніх масштабів COVID-19
Фото: EPA/UPG

За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), коронавірусна інфекція COVID-19 може бути у 10% населення планети.

Про це заявив директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян, пише Reuters.

Зазначається, що такі цифри містить у собі оптимістичний прогноз ВООЗ щодо кількості інфікованих у світі. За даними організації, у абсолютному вимірі цей показник становить 760 млн людей.

Зазначається, що це усереднені показники. На практиці кількість інфікованих різниться в залежності від того, де саме проживає людина - в міських або сільських місцевостях - а також від особливостей суспільної групи, до якої вона належить.

Оприлюднені оцінки ВООЗ значно перевищують кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі. Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, станом на 5 жовтня у світі виявлено понад 35 млн заражень COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні речниця Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що отримала позитивний результат тестування на коронавірус.

Раніше результати тестів на COVID-19 підтвердили хворобу у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії. 3 жовтня Трампа госпіталізували.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Тести на ковід також здали віцепрезидент США Майк Пенс і його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат. Держсекретар Майк Помпео, який перебував у європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. Тест Байдена на коронавірус виявився негативним.

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