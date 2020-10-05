Президентка Єврокомісії пішла на самоізоляцію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перебуває на самоізоляції після контакту з хворим на коронавірус.

Про це політик повідомила у Twitter.

"Мені повідомили, що минулого вівторка я брала участь у зустрічі, на якій була присутня людина, у якої вчора був позитивний результат на COVID-19. Тому відповідно до чинних правил я ізолююсь до завтрашнього ранку. У четвер у мене був негативний результат, а сьогодні я знову зробила тест", - написала фон дер Ляєн.

6 жовтня в Брюсселі повинен відбутися щорічний саміт Україна-ЄС. Президентка Єврокомісії мала також бути присутня на заході.

Нагадаємо, 25 вересня президент Європейської Ради Шарль Мішель, який вимушено пішов на карантин через контакт із хворим на коронавірус співробітником охорони, отримав негативний тест на COVID-19.

Через вимушений карантин Шарля Мішеля було відтерміновано Спеціальний саміт ЄС, який мав відбутися 24-25 вересня. Згодом президент також вирішив відтермінувати спеціальну зустріч Європейської Ради.