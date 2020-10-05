Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла (оновлено)
На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла (оновлено)
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
ГоловнаСвіт

Президентка Єврокомісії пішла на самоізоляцію

Урсула фон дер Ляєн мала бути присутня на саміті Україна-ЄС 6 жовтня.

Президентка Єврокомісії пішла на самоізоляцію
Урсула фон дер Ляйєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перебуває на самоізоляції після контакту з хворим на коронавірус.

Про це політик повідомила у Twitter.

"Мені повідомили, що минулого вівторка я брала участь у зустрічі, на якій була присутня людина, у якої вчора був позитивний результат на COVID-19. Тому відповідно до чинних правил я ізолююсь до завтрашнього ранку. У четвер у мене був негативний результат, а сьогодні я знову зробила тест", - написала фон дер Ляєн.

6 жовтня в Брюсселі повинен відбутися щорічний саміт Україна-ЄС. Президентка Єврокомісії мала також бути присутня на заході.

Нагадаємо, 25 вересня президент Європейської Ради Шарль Мішель, який вимушено пішов на карантин через контакт із хворим на коронавірус співробітником охорони, отримав негативний тест на COVID-19.

Через вимушений карантин Шарля Мішеля було відтерміновано Спеціальний саміт ЄС, який мав відбутися 24-25 вересня. Згодом президент також вирішив відтермінувати спеціальну зустріч Європейської Ради.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також