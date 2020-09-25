Битва за «Мотор Січ»: оборонно-промисловий квест для Києва
Битва за «Мотор Січ»: оборонно-промисловий квест для Києва
У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
На вулиці Саксаганського в Києві знесли 150-річну садибу
На вулиці Саксаганського в Києві знесли 150-річну садибу
В Україні оновили епідемічні зони, Київ перейшов у жовту
В Україні оновили епідемічні зони, Київ перейшов у жовту
Ексголова НСЗУ розповіла, скільки лікарів звільнилися за п'ять місяців від старту реформи вторинної медицини
Ексголова НСЗУ розповіла, скільки лікарів звільнилися за п'ять місяців від старту реформи вторинної медицини
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
ГоловнаСвіт

Президент Євроради вийшов з карантину

Шарль Мішель двічі отримав негативний тест на ковід.

Президент Євроради вийшов з карантину
Шарль Мишель
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської Ради Шарль Мішель,  який вимушено пішов на карантин через контакт із хворим на коронавірус співробітником охорони, отримав негативний тест на COVID-19.

Про прессекретар президента Євроради Баренд Лейтс повідомив у твіттері.

"Після негативного тесту у понеділок сьогодні результат тесту на COVID-19 президента Євроради був негативним. Президент більше не перебуває на карантині та продовжує готувати спеціальне засідання Європейської Ради призначене на 1 та 2 жовтня", - написав він.

Нагадаємо, через вимушений карантин Шарля Мішеля було відтерміновано Спеціальний саміт ЄС, який мав відбутися 24-25 вересня. Згодом президент також вирішив відтермінувати спеціальну зустріч Європейської Ради.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також