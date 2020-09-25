Президент Євроради вийшов з карантину

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який вимушено пішов на карантин через контакт із хворим на коронавірус співробітником охорони, отримав негативний тест на COVID-19.

Про прессекретар президента Євроради Баренд Лейтс повідомив у твіттері.

"Після негативного тесту у понеділок сьогодні результат тесту на COVID-19 президента Євроради був негативним. Президент більше не перебуває на карантині та продовжує готувати спеціальне засідання Європейської Ради призначене на 1 та 2 жовтня", - написав він.

The @eucopresident today tested negative for COVID after a negative test on Monday. ⁰

The President is no longer in quarantine and continues preparing the special European Council of October 1 and 2 #EUCO — Barend Leyts (@BarendLeyts) September 25, 2020

Нагадаємо, через вимушений карантин Шарля Мішеля було відтерміновано Спеціальний саміт ЄС, який мав відбутися 24-25 вересня. Згодом президент також вирішив відтермінувати спеціальну зустріч Європейської Ради.