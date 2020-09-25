Американські сенатори підготували законопроект про санкції проти Росії за отруєння Навального

Законопроект вимагає від американської влади відзвітувати перед Конгресом про фінанси Путіна і його оточення.

Група cенаторoв США запропонувала ввести санкції проти російських офіційних осіб у зв'язку з отруєнням політика Олексія Навального.

Про це йдеться в законопроекті, опублікованому на сайті сенатора-демократа Крісa Кунса (штат Делавер), передає "Голос Америки".

Документ передбачає санкції проти російських чиновників, "причетних до грубих порушень міжнародного права", в тому числі до отруєння Навального. Серед можливих санкцій вказані заморозка активів і відмова у видачі віз.

Законопроект також вимагає від американської влади відзвітувати перед конгресом про те, що їм відомо про фінанси президента Росії Володимира Путіна і його оточення. Крім того, він зобов'язує Білий дім відзвітувати, чи порушила, на його думку, Росія закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї.

Нагадаємо, США попередили Росію про жорсткі санкції, якщо доведуть причетність влади до отруєння Навального.

20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він всеж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Навальний знаходився в комі в берлінській клініці "Шаріте", фахівці якої заявили, що він був отруєний. У Кремлі відповіли, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування. 9 вересня Die Zeit повідомила, що результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

14 вересня наявність отрути з групи "Новачок" в організмі російського політика підтвердили дослідження трьох незалежних лабораторій - Німеччини, Франції та Швеції.