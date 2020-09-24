У одному з будинків Пабло Ескобара в Колумбії знайшли схованку з $18 млн

Племінник колумбійського наркобарона Пабло Ескобара Ніколас знайшов у стіні одного з будинків його дядька пакет із грошима вартістю 18 млн доларів.

Про це він повідомили колумбійські ЗМІ, передає Бі-бі-сі.

Ніколас Ескобар повідомив, що "видіння" йому вказало, де шукати гроші в квартирі у місті Медельїн, де він зараз живе. За його словами, це вже не вперше, коли він знаходить гроші у тих місцях, де ховався від затримання його дядько.

Ніколас розповів колумбійському телеканалу Red+Noticias, що у схованці також знайшов друкарську машинку, супутникові телефони, золоту ручку, камеру та рулон кіноплівки. Деякі знайдені банкноти були зіпсовані.

Він додав, що неодноразово супроводжував свого дядька, а колись його навіть викрали люди, які за допомогою тортур намагалися дізнатися місце знаходження наркобарона.

Пабло Ескобар - один з найуспішніших наркобаронів в історії людства. Він очолював Медельїнський картель, який у 1980-х і на початку 1990-х років постачав у США 80% кокаїну. 1993 року у віці 44 років його вбив снайпер під час спроби втечі з оточеного бійцями спецпідрозділів сховку. Чутки про приховані гроші поширюються в Медельїні з моменту його смерті.

Нагадаємо, у 2017 році в Києві Держспоживслужба зобов'язала кав'ярню прибрати мурал з колумбійським наркоторговцем Ескобаром.