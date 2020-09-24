Лукашенко назвав інавгурацію "внутрішньою справою" Білорусі й обурився реакцією сусідів

"Сусіди від бога, їх не вибирають, і ми приречені жити разом, дружити. Але виявляється, що не завжди так".

Олександр Лукашенко прокоментував реакцію світової спільноти на його таємну інавгурацію і назвав цю церемонію "внутрішньою справою" Білорусі.

За повідомленням білоруського державного інформаційного агентства БЕЛТА, "глава держави зазначив неконструктивну позицію, яку займають окремі держави щодо Білорусі".

"Що тим паче дивно, сусіди. Сусіди від бога, їх не вибирають, і ми приречені жити разом, дружити. Але виявляється, що не завжди так. Сусідні держави, особливо Польща, ви знаєте, яку позицію зайняли. Навіть щодо вчорашньої інавгурації якась чи то образа, чи то претензії, що ми не повідомили полякам, литовцям, українцям, чехам або ще комусь, що будемо проводити цей захід", - заявив ушосте "інавгурований" Лукашенко.

Він зауважив, що за законами Білорусі "ми нікого не повинні із західних держав і взагалі когось попереджати. Це внутрішня справа нашої країни".

"І критика тільки одна: чи то таємниця, чи то таїнство. Знаєте, на інавгурацію були запрошені близько двох тисяч осіб разом з військовими. І в таємниці це зберегти практично неможливо", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, Європарламент ще 17 вересня відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі і підтримав заклики опозиції провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів.

23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

Раніше легітимність Лукашенка як президента Білорусі відмовилися визнавати Євросоюз, Польща, США, Канада, Великобританія, Литва і Німеччина.

Міністерство закордонних справ України після додаткових нарад і консультацій сформувало свою позицію. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пізно ввечері вчора заявив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі попри проведення 23 вересня в Мінську так званої інавгурації. Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.