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У Сеулі заявили про "звіряче вбивство" у КНДР чиновника з Південної Кореї

47-річний секретар з контролю за рибальством у Жовтому морі 21 вересня зник під час чергування у прикордонних водах.

У Сеулі заявили про "звіряче вбивство" у КНДР чиновника з Південної Кореї
Фото: bagnet.org

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило про звіряче вбивство свого чиновника владою КНДР.

Загиблим визнаний 47-річний секретар з контролю за рибальством у Жовтому морі, який зник під час чергування у прикордонних водах 21 вересня.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Північнокорейський патруль затримав чиновника на інспекційному катері біля острова Малий Енпхен, пізніше на палубі знайшли тільки його черевики. Розвідка Південної Кореї дійшла висновку, що зниклий чоловік був застрелений, а тіло його спалили.

Глава операційного командування Об'єднаного комітету начальників штабів Ан Ен Хо зажадав від КНДР розслідувати це "звірство", але про відповідь Пхеньяна наразі нічого не відомо.

"Ми категорично засуджуємо таке звірство з боку Північної Кореї і вимагаємо пояснень і покарання винних. Ми суворо попереджаємо, що вся відповідальність за те, що сталося, лежить на Північній Кореї", - заявили в Міноборони Південної Кореї.

Напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північної Кореї про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут.

У середині червня північнокорейці підірвали бюро зв'язку в прикордонному місті Кесон. Це бюро, відкрите у 2018 році, було важливим символом зближення між двома корейськими державами. На минулому тижні армія КНДР також обіцяла посилити військову присутність у прикордонному з Південною Кореєю регіоні і відновити там військові навчання.

Керівництво в Пхеньяні було обурене тим, що Південна Корея не запобігла закиданню з її території пропагандистських листівок. У цих агітках, написаних активістами, які переправлялися в КНДР, в основному, за допомогою повітряних куль, Кім Чен Ина звинувачують у порушенні прав людини й у розробці ядерної програми.

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