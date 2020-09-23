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Опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори після таємної інавгурації Лукашенка

"Президент, який має піти, але стверджує, що набрав більше 80% голосів на виборах, провів спецоперацію по своїй самоінагураціі".

Опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори після таємної інавгурації Лукашенка
Фото: tut.by

Координаційна рада опозиції Білорусії закликає провести безстрокову акцію непокори після того, як Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі  член президії КР Павло Латушко.

Він написав, що інавгурація "більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі", і заявив, що у зв'язку з формальним закінченням попереднього терміну повноважень, з сьогоднішнього дня Лукашенко більше не президент.

"Сьогодні ми стали свідком безпрецедентної ситуації. Президент, який має піти, але стверджує, що набрав більше 80% голосів на виборах, провів спецоперацію по своїй самоінагураціі. Під охороною ОМОНу, в обстановці таємності та секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус? Чесно кажучи, це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі. Очевидно, що Олександр Лукашенко президент виключно ОМОНу і жменьки брехливих чиновників", - зазначив Латушко.

Він також наголосив, що у Лукашенка був шанс піти.

"Але диявольська жадоба до влади і параноїдальний страх змусили його в черговий раз порушити Закон. З сьогоднішнього дня він більше не президент Республіки Білорусь. Він просто глава ОМОНу, який без знаків розрізнення орудує на вулицях Білорусі, і купки бюрократів. Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу. Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх почати безстрокову акцію непокори!", - додав член президії КР.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську в Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка. ЦВК Білорусі оголосила про його перемогу на президентських виборах, однак опозиція стверджує, що вибори з великим відривом виграла Світлана Тихановська.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Про церемонію інавгурації Лукашенка раніше офіційно не повідомлялося. Його промову не транслювали офіційні ЗМІ, як це передбачено законодавством.

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