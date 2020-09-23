Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
ГоловнаСвіт

Німеччина відмовилася визнавати Лукашенка президентом Білорусі

"Те, що ця церемонія була підготовлена таємно і проведена при закритих дверях, є дуже важливим".

Німеччина відмовилася визнавати Лукашенка президентом Білорусі
Фото: tut.by

Уряд Німеччини не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Про це у середу, 23 вересня, після його інавгурації в Мінську заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає DW.

Церемонія інавгурації не дає йому легітимності, наголосив він.

"Те, що ця церемонія була підготовлена таємно і проведена при закритих дверях, є дуже важливим", - підкреслив Зайберт.

Представник уряду ФРН повторив, що президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, не були ні вільними, ні демократичними.

Окрім того, насильство з боку силових структур проти мирних демонстрантів має бути негайно припинено, політичні в'язні звільнені та має розпочатися національний діалог з опозицією.

Нагадаємо, Лукашенко сьогодні офіційно пройшов інавгурацію попри невизнання результатів виборів президента країнами ЄС і США. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

Після інавгурації Лукашенка почалися масові акції, є затримані.

Глава МЗС Литви назвав таємну інавгурацію Лукашенка "фарсом".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС проведе додаткові наради та консультації, щоб визначити позицію стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також