Німеччина відмовилася визнавати Лукашенка президентом Білорусі

"Те, що ця церемонія була підготовлена таємно і проведена при закритих дверях, є дуже важливим".

Уряд Німеччини не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Про це у середу, 23 вересня, після його інавгурації в Мінську заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає DW.

Церемонія інавгурації не дає йому легітимності, наголосив він.

"Те, що ця церемонія була підготовлена таємно і проведена при закритих дверях, є дуже важливим", - підкреслив Зайберт.

Представник уряду ФРН повторив, що президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, не були ні вільними, ні демократичними.

Окрім того, насильство з боку силових структур проти мирних демонстрантів має бути негайно припинено, політичні в'язні звільнені та має розпочатися національний діалог з опозицією.

Нагадаємо, Лукашенко сьогодні офіційно пройшов інавгурацію попри невизнання результатів виборів президента країнами ЄС і США. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

Після інавгурації Лукашенка почалися масові акції, є затримані.

Глава МЗС Литви назвав таємну інавгурацію Лукашенка "фарсом".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС проведе додаткові наради та консультації, щоб визначити позицію стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка.