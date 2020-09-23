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МЗС проведе додаткові консультації для визначення позиції щодо політичного статусу Лукашенка, - Кулеба

Раніше Україна підтримала оцінку ЄС про недемократичний характер президентських виборів у Білорусі.

МЗС проведе додаткові консультації для визначення позиції щодо політичного статусу Лукашенка, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України проведе додаткові наради та консультації, щоб визначити позицію стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Як ви правильно зазначили, інавгурація була таємна. Щоб ви розуміли, жоден іноземний посол не був запрошений на цю інавгурацію, навіть посол РФ, союзної держави, яка цілком підтримує Лукашенка. Ви знаєте, що позиція України дуже чітка: вибори в Білорусі не були вільними, чесними та прозорими. Щодо оцінки інавгурації та політичного статусу президента Лукашенка ми зараз терміново проводитимемо додаткові наради й консультації для того, щоб визначити нашу позицію", - сказав Кулеба на спільному пресбрифінгу з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді.

Нагадаємо, Європарламент відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі і підтримав заклики опозиції провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів.

10 вересня президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сказав, що Україна приєдналася до заяви ЄС стосовно президентських виборів у Білорусі.

14 вересня Верховна Рада підтримала оцінку ЄС про недемократичний характер президентських виборів у Білорусі та впровадження введення санкцій Євросоюзу проти винних у фальсифікації результатів президентських виборів.

Лукашенко сьогодні офіційно пройшов інавгурацію попри невизнання результатів виборів президента країнами ЄС і США. Координаційна рада опозиції Білорусії закликає провести безстрокову акцію непокори.

Глава МЗС Литви назвав таємну інавгурацію Лукашенка "фарсом".

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