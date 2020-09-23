До кінця року завершиться оновлення 210 приймальних відділень у лікарнях, - Чернишов

Найбільше об'єктів буде відбудовано та відремонтовано у Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях.

В рамках програми «Велике будівництво» до кінця року планується завершити реконструкцію та капітальний ремонт 210 приймальних відділень опорних лікарень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

«Оновлення об’єктів медичної інфраструктури має надзвичайно важливе значення для кожного регіону України. Адже створення сучасних приймальних відділень сприятиме забезпеченню доступності до всіх медичних послуг та створенню більш комфортних умов для відвідувачів, що надважливо зараз, під час пандемії. Наступного року реалізація програми Президента «Велике будівництво» не зупиняється, наразі головна мета в цьому напрямку – створити всі умови для більш ефективної боротьби з COVID-19, і Мінрегіон тісно співпрацює із Міністерством охорони здоров’я задля підвищення комфорту та захисту громадян», – зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За його словами, після реалізації проєктів сумарно площа оновлених приймальних відділень збільшиться на понад 50 тис кв. м. Загальна кошторисна вартість об’єктів відповідно до проєктної документації складає більше 3,9 млрд грн. Фінансування здійснюється з державного та місцевих бюджетів.

Найбільше приймальних відділень буде відбудовано та відремонтовано у Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях.