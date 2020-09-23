Зеленський обговорив з прем'єром Канади ​лібералізацію візового режиму для громадян України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, у якій вони обговорили, серед іншого, можливість координації заходів для подолання коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Президент України та прем'єр Канади також висловилися за усунення штучних перешкод для розвитку міжнародної торгівлі та підтримки національних економік, послаблених пандемією, а також забезпечення доступу всіх країн до необхідних медичних товарів.

Зеленський відзначив зацікавленість української сторони у поступовій лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.

"Лібералізація Канадою візового режиму для українців залишається незмінно актуальним питанням для мене. Сподіваюся, нам вдасться зрушити цей процес і досягти спрощення для українців, котрі мандрують до Канади", - сказав він.

Зеленський поінформував Трюдо про ситуацію на Донбасі та кроки України щодо мирного врегулювання.

"Досягнення миру на Донбасі залишається ключовим пріоритетом для мене. Дякую за рішучу підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності нашої держави", - наголосив президент.

Зеленський і Трюдо обговорили перебіг реформ в Україні і обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, на початку липня Зеленський повідомляв, що Україна і Канада здійснюють кроки на шляху до безвізового режиму і мають намір підписати угоду про мобільність молоді. У червні Зеленський заявляв, що Трюдо згоден спростити візовий режим для громадян України.

У 2016 році Канада відмовилася скасовувати візи для українців.