Зеленский анонсировал упрощение визового режима с Канадой

"Сейчас получить канадскую визу так же сложно, как достать билеты на матч НХЛ".

Украина и Канада осуществляют шаги на пути к безвизовому режиму, намерены подписать соглашение о мобильности молодежи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает Интерфакс-Украина.

"Уже в ближайшее месяцы мы планируем заключить украинско-канадское соглашение о мобильности молодежи, которое будет способствовать молодежным обменам. Мне бы очень хотелось, чтобы украинская молодежь могла получать здесь (в Канаде – ред.) знания и опыт. Сейчас это не так просто сделать, получить канадскую визу, вы знаете, так же сложно, как достать билеты на матч НХЛ", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером.

Зеленский указал, что понимает опасения канадской стороны в вопросе упрощения получения виз. "Но думаю, мы найдем правильное решение, и сможем гарантировать возвращение нашей молодежи домой, потому что мы в первую очередь в этом заинтересованы", - подчеркнул он.

Президент Украины также отметил, что соглашение о молодежных обменах позволит украинцам и канадцам приезжать по упрощенной процедуре сроком до одного года на учёбу и работу.

"Второе – мы сегодня получили предложение от Канады присоединить Украину к программе Trusted Traveler, что будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду", - сообщил он.

"Мы на это смотрим как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники и совместном производстве фильмов.