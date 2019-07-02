Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину после формирования нового Кабмина

Президент Владимир Зеленский пригласил миссию Международного валютного фонда в Украину для достижения рабочей договоренности по новой программе сразу после формирования нового состава Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам встречи с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном.

Фото: president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и замдиректора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон

"Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти и он готов продолжать сотрудничество с миссией.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", – сказал Владимир Зеленский.

Он также заверил, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, будет принимать реформаторские законы. Он заявил, что Украина настроена на проведение важных реформ, направленных на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Президент также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, которые создавали давление на бизнес.

Владимир Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, поскольку общество требует большего.

Напомним, миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.