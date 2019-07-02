Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники и совместном производстве фильмов

Украина договорилась с Канадой о поставках оборонительного вооружения и новейшей военной техники, в частности, бронетехники.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто.

Позже Зеленский уточнил, что речь идет о бронетехнике.

"Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать детальней, но мы говорим о том, что в Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере. Не хочу быть таким Президентом, который что-то обещает, поэтому давайте мы подпишем соглашение, уверен, это будет в ближайшее время", - сказал он.

В свою очередь Трюдо рассказал о канадских инвестициях в патронный завод в Украине.

"Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении", - сказал он.

Также Украина и Канада договорились о совместном производстве фильмов.

"Мы подписали соглашение о совместном производстве аудиовизульной продукции. Это очень позитивно, что Украина сможет производить совместные фильмы с Канадой. Джим Керри, Киану Ривз, Райан Рейнольдс... поверьте, в Украине есть актеры с такими же актерскими способностями", - сказал Владимир Зеленский.

Подробностей главы государств не сообщили.

Напомним, Зеленский будет находиться в Канаде до 3 июля. В рамках рабочего визита он примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая также состоится в Торонто.