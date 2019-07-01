Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
ГлавнаяПолитика

Во время рабочего визита в Канаду Зеленский встретиться с Волкером

В рамках рабочего визита Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Во время рабочего визита в Канаду Зеленский встретиться с Волкером
Фото: president.gov.ua

2 июля в Торонто состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает "Интрефакс-Украина".

Отмечается, встреча запланирована на вторую половину дня 2 июля. В пресс-службе президента Украины сообщили, что Зеленский отбыл в Канаду 1 июля, там он будет находиться до 3 июля.

В рамках рабочего визита Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая также состоится в Торонто. Кроме того, президент встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Напомним, посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном установлены доверительные отношения.

"Наши президенты самом деле хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту "химию", которая между ними есть на межличностном уровне", - подчеркнула Дюмон.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также